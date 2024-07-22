Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае катер врезался в скалу

МЧС: в Красноярском крае катер столкнулся со скалой, один человек погиб.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 22 июл — РИА Новости. Катер на воздушной подушке «Хивус» столкнулся со скалой на реке Северная в Красноярском крае, один человек погиб, три пострадали, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«На реке Северная судно на воздушной подушке “Хивус” столкнулось со скалой. На борту находились пять человек, один из них погиб на месте, трое — госпитализированы», — говорится в сообщении.

Восточный межрегиональный СУТ СК России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

СК