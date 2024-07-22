Бастрыкин затребовал повторный доклад об избиении 11-летней девочки детьми мигрантов

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Геннадьевича Долгалева повторный доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Поводом для взятия ситуации на контроль стала видеозапись, размещенная в сети Интернет, о совершении противоправных действий детьми мигрантов в отношении 11-летней девочки в Новосибирске. Подростки напали на малолетнюю, били ее ногами, угрожали ножом и бросали в нее бутылку.
Ранее Александр Бастрыкин поручал представить доклад по данному происшествию.
В СУ СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело.