Бастрыкин затребовал повторный доклад об избиении 11-летней девочки детьми мигрантов

Поводом для взятия ситуации на контроль стала видеозапись, размещенная в сети Интернет, о совершении противоправных действий детьми мигрантов в отношении 11-летней девочки в Новосибирске. Подростки напали на малолетнюю, били ее ногами, угрожали ножом и бросали в нее бутылку.