На Серовском тракте автомобиль Lada Granta сбил лося

Как сообщалось ранее, 26 февраля в Свердловской области, на 37-м километре дороги Нижний Тагил — Нижняя Салда в столкновении автомобиля с лосем погиб человек, еще два человека травмировались. Автомобиль «Лада Калина» наехал на лося, который перебегал дорогу, машина перевернулась и оказалась в кювете. Погиб 17-летний пассажир машины.