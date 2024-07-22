На Серовском тракте автомобиль Lada Granta сбил лося

Животное погибло, люди не пострадали, сообщил с места ДТП подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил».
Областное управление ГАИ сообщило изданию подробности ДТП. Наезд на животное произошел около 03:50 20 июля 48-м километре дороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов».
Водитель Lada Granta, женщина, 1986 года рождения со стажем вождения 12 лет, двигалась со стороны Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила по правой полосе.
Лось неожиданно выбежал на дорогу с левой стороны по ходу движения ТС. Произошел наезд на животное. Водитель травм не получила. Женщина в момент ДТП была пристегнута, была трезва.
Лось погиб на месте ДТП, столкновение произошло в зоне действия знака «Дикие животные». Проводится проверка.
Как сообщалось ранее, 26 февраля в Свердловской области, на 37-м километре дороги Нижний Тагил — Нижняя Салда в столкновении автомобиля с лосем погиб человек, еще два человека травмировались. Автомобиль «Лада Калина» наехал на лося, который перебегал дорогу, машина перевернулась и оказалась в кювете. Погиб 17-летний пассажир машины.