Два района остались без света в Иркутске 22 июля

Непредвиденное отключение электроэнергии произошло сразу в двух районах областного центра. Утро понедельника не задалось у жителей Октябрьского и Куйбышевского районов. Как сообщает тг-канал «Свет 38» подача энергии прекратилась в 10:42.
— Ориентировочное время восстановления электроснабжения 14:00, — поделились электрики.
Энергетики уже выехали по месту аварии, чтобы определить и устранить причину. Предположительно жители двух районов пробудут без электроэнергии более трех часов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшие выходные удалось потушить девять пожаров в лесах Иркутской области. Для борьбы с пламенем привлекли почти 300 специалистов.