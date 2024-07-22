Житель Башкирии утонул, прыгнув в воду с матраса

Как сообщили в МЧС Башкирии, он с другим мужчиной и женщиной отдыхал на необорудованном пляже. Все трое забрались на надувной матрас и отплыли на 500 м от берега. Один из мужчин встал и спрыгнул в воду. От этого матрас перевернулся и двое остальных оказались в водоеме. Сам мужчина обратно не вынырнул.