Житель Башкирии утонул, прыгнув в воду с матраса

В пруду в Таллыкулево в Буздякском районе погиб мужчина, который спрыгнул в воду с матраса и утонул.
Как сообщили в МЧС Башкирии, он с другим мужчиной и женщиной отдыхал на необорудованном пляже. Все трое забрались на надувной матрас и отплыли на 500 м от берега. Один из мужчин встал и спрыгнул в воду. От этого матрас перевернулся и двое остальных оказались в водоеме. Сам мужчина обратно не вынырнул.
Друг достал его со дна и вытащил на берег. Реанимировать утонувшего не смогли. Прибывшие медики констатировали смерть.
Женщина смогла добраться до берега самостоятельно.