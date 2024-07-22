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Житель Башкирии утонул, прыгнув в воду с матраса

Его пытались спасти, но безрезультатно.

В пруду в Таллыкулево в Буздякском районе погиб мужчина, который спрыгнул в воду с матраса и утонул.

Как сообщили в МЧС Башкирии, он с другим мужчиной и женщиной отдыхал на необорудованном пляже. Все трое забрались на надувной матрас и отплыли на 500 м от берега. Один из мужчин встал и спрыгнул в воду. От этого матрас перевернулся и двое остальных оказались в водоеме. Сам мужчина обратно не вынырнул.

Друг достал его со дна и вытащил на берег. Реанимировать утонувшего не смогли. Прибывшие медики констатировали смерть.

Женщина смогла добраться до берега самостоятельно.

несчастный случай