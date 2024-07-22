Выходец из Узбекистана зарезал четверых членов своей семьи в Нью-Йорке

По сообщению очевидцев, мужчина был психически болен, родные старались не выпускать его из дома. В день убийства он выбежал на улицу весь в крови и спрашивал у людей на улице, не видели ли они его родственников. Преступник добровольно сдался полиции после того, как увидел отца с детективами у дома.