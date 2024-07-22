Выходец из Узбекистана зарезал четверых членов своей семьи в Нью-Йорке

После убийства мужчина обернул тело матери в одеяло и оставил на одной из улиц, тело снохи — неподалеку от дома. Трупы детей он спрятал в чулане дома. Полиция Нью-Йорка обнаружила их в ходе проверки, соседи пожаловались в службу спасения на шум и крики детей.
По сообщению очевидцев, мужчина был психически болен, родные старались не выпускать его из дома. В день убийства он выбежал на улицу весь в крови и спрашивал у людей на улице, не видели ли они его родственников. Преступник добровольно сдался полиции после того, как увидел отца с детективами у дома.
«Я невиновен. Арестуйте меня. Это был не я», — сказал он полицейским.
Правоохранители расследуют преступление.