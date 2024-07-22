Больше 500 тысяч военных НАТО перевели в состояние повышенной готовности

Дахлалла отметила, что методы набора и подготовки военнослужащих остаются на усмотрение отдельных стран, добавив, что около трети членов НАТО имеют обязательную военную службу в той или иной форме. Она также упомянула, что некоторые страны НАТО рассматривают сегодня возможность введения призыва, однако сам альянс не предписывает обязательную военную службу. По словам Дахлалла, главное, чтобы союзники продолжали поддерживать боеспособность вооруженных сил для защиты своей территории и населения.