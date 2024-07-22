Казахстанец заявил, что собрал марихуану для лечения онкобольной матери

«Раскладывая дурман на сушку в хозяйственных пристройках собственного дома, мужчина убеждал себя, что сушит каннабис для больной онкологическим заболеванием мамы в качестве обезболивающего средства. Больная мама у сельчанина действительно имелась. Но употребить любовно заготовленное сыном “лекарство” женщина не успела. Через некоторое время она умерла, не справившись с болезнью. Похоронив мать, мужчина вернулся в пустой дом, растолок и выкурил наркотик из своих запасов. Спустя какое-то время в его дом постучали полицейские, предъявив ордер на обыск подворья. И извлекли из хозпостроек все шесть высушенных кустов», — пишет издание.