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Казахстанец заявил, что собрал марихуану для лечения онкобольной матери

Жителя ВКО обвинили в хранении наркотических веществ в крупном размере, передает Yk-news.kz. Мужчина заявил полиции, что собирал коноплю для больной матери.

По данным издания, житель одного из поселков Восточно-Казахстанской области в 2023 году на берегу Бухтарминского водохранилища обнаружил и сорвал шесть кустов дикорастущей конопли.

«Раскладывая дурман на сушку в хозяйственных пристройках собственного дома, мужчина убеждал себя, что сушит каннабис для больной онкологическим заболеванием мамы в качестве обезболивающего средства. Больная мама у сельчанина действительно имелась. Но употребить любовно заготовленное сыном “лекарство” женщина не успела. Через некоторое время она умерла, не справившись с болезнью. Похоронив мать, мужчина вернулся в пустой дом, растолок и выкурил наркотик из своих запасов. Спустя какое-то время в его дом постучали полицейские, предъявив ордер на обыск подворья. И извлекли из хозпостроек все шесть высушенных кустов», — пишет издание.

По данным издания, мужчину обвинили в хранении наркотических веществ в крупном размере и вменили ему штраф в размере 73 840 тенге.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы от 5 лет до пожизненного заключения, с конфискацией имущества.