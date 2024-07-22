Житель Красноярска убил двух школьниц кувалдой из-за долга в 800 рублей

Следователи установили, что убийство произошло летом 2000-го года в Кодинске. Школьницы пришли в гараж к знакомому, которому на тот момент было 19 лет, и потребовали отдать долг в сумме 800 рублей. В ходе ссоры злоумышленник взял кувалду и несколько раз ударил девушек по голове, тела сбросил расположенную за гаражом глубокую яму.