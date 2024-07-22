Житель Красноярска убил двух школьниц кувалдой из-за долга в 800 рублей

Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Из-за долга в 800 рублей он убил двух 16-летних девушек.
Следователи установили, что убийство произошло летом 2000-го года в Кодинске. Школьницы пришли в гараж к знакомому, которому на тот момент было 19 лет, и потребовали отдать долг в сумме 800 рублей. В ходе ссоры злоумышленник взял кувалду и несколько раз ударил девушек по голове, тела сбросил расположенную за гаражом глубокую яму.
На протяжении многих лет преступление оставалось нераскрытым, однако работа по уголовному делу не прекращалась. В результате удалось установить личность злоумышленника и задержать его. В совершенных преступлениях мужчина признался. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.