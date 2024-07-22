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Частично расселенный дом горел ночью в Екатеринбурге

22 июля, в 03:05, поступило сообщение о пожаре на улице Ереванской в Екатеринбурге.

На площади в триста квадратных метров сгорели квартиры, чердачные перекрытия и кровля в частично расселенном двухэтажном муниципальном жилом доме.

В борьбе с огнем были задействованы семь единиц техники и 21 человек личного состава.

Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались три человека.

Пострадавших нет. В 04:36 огонь локализовали, в 05:03 было ликвидировано открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 07:14.

Как сообщалось ранее, днем 20 июля в Екатеринбурге горел частный жилой дом на улице Латышской. По данным областного главка МЧС, горела внутренняя отделка дома на площади в пять квадратных метров.

пожары