Частично расселенный дом горел ночью в Екатеринбурге

На площади в триста квадратных метров сгорели квартиры, чердачные перекрытия и кровля в частично расселенном двухэтажном муниципальном жилом доме.
В борьбе с огнем были задействованы семь единиц техники и 21 человек личного состава.
Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались три человека.
Пострадавших нет. В 04:36 огонь локализовали, в 05:03 было ликвидировано открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 07:14.
Как сообщалось ранее, днем 20 июля в Екатеринбурге горел частный жилой дом на улице Латышской. По данным областного главка МЧС, горела внутренняя отделка дома на площади в пять квадратных метров.