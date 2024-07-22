Над территорией России за ночь уничтожили 75 беспилотников

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 БПЛА над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем, а также 17 БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей», — говорится в заявлении.