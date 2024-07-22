Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над территорией России за ночь уничтожили 75 беспилотников

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

В оборонном ведомстве заявили о попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 БПЛА над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем, а также 17 БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей», — говорится в заявлении.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.