В какие дни нельзя давать в долг, покупать технику и одежду? Зурхай от бурятского ламы на неделю с 22 по 28 июля 2024 года

Зурхай на неделю с 22 по 28 июля 2024 года составит настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама. Зурхай — это прогноз, который основан на древней тибетской астрологии. Он подсказывает буддистам благоприятные и неблагоприятные дни.
Зурхай на 22 июля, понедельник.
Первый день недели благоприятен для занятий животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, посещения кладбища, решением военных дел.
Но не стоит покупать обновки, заниматься любыми начинаниями, отправляться в путешествия, закладывать фундамент, посещать ЗАГС и суд. Также крайне не рекомендуется давать деньги и какие-либо вещи в долг, взаймы, в аренду, на прокат и во временное пользование, перевозить ценное, перекатывать дом и выносить из него большие предметы наружу, начинать ремонт. Стрижка волос — к болезни и головокружению.
Повезет людям, которые родились в годы Овцы и Собаки.
Зурхай на 23 июля, вторник.
Удачный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, отправления в путешествия, решений вопросов, связанных с похоронными, судебными, и военными делами.
Но не стоит браться за любые начинания, рыть колодцы, бурить скважины, заниматься охотой и проводить свадебные церемонии. Не рекомендуется начинать лечение или менять его курс. Лама предостерегает от работы с огнем, электричеством, печами. Стрижка волос — к ухудшению внешнего вида.
Повезет людям, родившимся в годы Мыши, Змеи, Свиньи. А вот тем, кто родился в годы Курицы придется решать проблемы.
Зурхай на 24 июля, среда.
Чем можно заниматься в среду? Животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, благотворительностью и судебными делами.
Но стоит отказаться от любых начинаний, экстрима, скачек, гонок, отправляться в путешествия, посещать ЗАГС и кладбище. Откажитесь от того, чтобы дать деньги и какие-либо вещи в долг, взаймы, в аренду, на прокат и во временное пользование. Стрижка волос — к потере.
День сложится удачно у тех, кто родился в годы Мыши, Коровы, Дракона, Собаки и Свиньи. А вот у людей, которые появились на свет в годы Коня ожидают трудности.
Зурхай на 25 июля, четверг.
Успешный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, путешествий, решений судебных и военных дел. Стрижка волос сулит приятное знакомство.
А чем нельзя заниматься? Рубить деревья, браться за любые начинания, приобретать изделия из кожи, пуха и шерсти, заниматься похоронными и свадебными церемониями. Также не стоит начинать строительство, заключать сделки, совершать крупные покупки. Крайне противопоказано проводить похороны детей.
Повезет людям, которые родились в годы Тигра, Зайца и Курицы. А вот тем, кто появился на свет в годы Коровы, Дракона и Овцы будет нелегко.
Зурхай на 26 июля, пятница.
Последний рабочий день недели благоприятен для занятий животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей и похоронных дел. Посадка растений и уход за ними зарядят долголетием.
Но стоит отказаться от в этот день от возврата долга, путешествий, покупки бывшей в употреблении техники, одежды, обуви, посещать суд и ЗАГС. Также лучше отказаться от приобретения собаки и визита к парикмахеру. Последнее приведет к голоду и недостаче.
Людей, которые родились в годы Змеи, Коня, Овцы и Обезьяны — минуют неудачи. Фортуна отвернется от тех, кто родился в годы Тигра и Зайца.
Зурхай на 27 июля, суббота.
Хороший день, чтобы заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, решением военных и судебных дел. Приобретение и надевание обновок и украшений, стрижка волос обещают успех и богатство.
Но это не самый удачный день для торговли, бизнеса, костоправства, продажи коня или автомобиля, также стоит отказаться от проведения свадебных и похоронных церемоний. Не рекомендуется делать кровопускания, прижигания и другие жесткие внешние процедуры.
Все получится у людей, которые родились в годы Коровы, Тигра, Зайца. А вот те, кто появились на свет в годы Свиньи могут случиться потери.
Зурхай на 28 июля, воскресенье.
Последний день недели обещает принести успех, если заниматься животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, благотворительностью, отправляться в путешествия, а также решать военные и судебные вопросы. Приручение, дрессировка и игры с животными будут весьма полезны для нервной и психической систем. Оказание помощи привлечет успех, стабильность и уверенность, а визит к парикмахеру — богатство.
Любые начинания, закладка фундамента, покупка обновок, участие в свадебной или похоронной процессии — неблагоприятны. В этот день стоит быть более внимательными по отношению к детям, не рекомендуется проводить их праздники, обучать крох ходьбе или чему-то новому.