В какие дни нельзя давать в долг, покупать технику и одежду? Зурхай от бурятского ламы на неделю с 22 по 28 июля 2024 года

Но не стоит покупать обновки, заниматься любыми начинаниями, отправляться в путешествия, закладывать фундамент, посещать ЗАГС и суд. Также крайне не рекомендуется давать деньги и какие-либо вещи в долг, взаймы, в аренду, на прокат и во временное пользование, перевозить ценное, перекатывать дом и выносить из него большие предметы наружу, начинать ремонт. Стрижка волос — к болезни и головокружению.