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В Омской области мотоциклист сбил насмерть пешехода посреди дороги и погиб сам

Водитель мотоцикла и пешеход скончались на месте.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 22 июля, на юге Омской области водитель мотоцикла «Урал» сбил насмерть пешеход и погиб сам. Сообщение о смертельном ДТП в Таврическом районе поступило в полицию около 03:45.

По предварительной информации, 25-летний мужчина на мотоцикле «Урал» при движении по улице Новой в поселке Новоуральском сбил пешехода, который находился на проезжей части.

Водитель мотоцикла и пешеход — 49-летняя женщина — погибли на месте ДТП. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Омской области водитель гидроцикла врезался в дерево, стоящее на берегу Оми, и погиб.