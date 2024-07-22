В Омской области мотоциклист сбил насмерть пешехода посреди дороги и погиб сам

Сегодня утром, 22 июля, на юге Омской области водитель мотоцикла «Урал» сбил насмерть пешеход и погиб сам. Сообщение о смертельном ДТП в Таврическом районе поступило в полицию около 03:45.
По предварительной информации, 25-летний мужчина на мотоцикле «Урал» при движении по улице Новой в поселке Новоуральском сбил пешехода, который находился на проезжей части.
Водитель мотоцикла и пешеход — 49-летняя женщина — погибли на месте ДТП. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Омской области водитель гидроцикла врезался в дерево, стоящее на берегу Оми, и погиб.