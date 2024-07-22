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В Туапсе обломки беспилотников повредили инфраструктуру НПЗ

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе повреждена в результате падения обломков БПЛА, специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

Накануне глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко сообщал, что ПВО поразила восемь БПЛА в районе Туапсе.

«Рано утром 22 июля киевский режим предпринял ещё одну попытку атаковать с помощью БПЛА гражданскую инфраструктуру Туапсе. По информации МЧС Краснодарского края, в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе…. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 квадратных метров. На месте работают более 90 человек и 31 единица техники. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано.

МЧС