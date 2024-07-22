В Туапсе обломки беспилотников повредили инфраструктуру НПЗ

«Рано утром 22 июля киевский режим предпринял ещё одну попытку атаковать с помощью БПЛА гражданскую инфраструктуру Туапсе. По информации МЧС Краснодарского края, в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе…. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.