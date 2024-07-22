В Пермском крае сосед спас женщину из горящего дома

Пожар произошел днем в воскресенье, 21 июля, в одном из частных домов в деревне Кузьмино Кочевского округа. Огонь охватил около 42 квадратных метров, сообщили в краевом управлении МЧС.
На место пожара были направлены 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Но еще до прибытия пожарных сосед успел вывести из горящего дома женщину. В результате происшествия, погибших и травмированных нет.
По предварительной информации, причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание). Сейчас все обстоятельства и причина пожара устанавливаются.