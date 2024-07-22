Погибли двое: в Омской области молодой мотоциклист сбил пешехода

В понедельник, 22 июля, около 03:45 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о смертельной аварии. Она произошла в Таврическом районе.
Установлено, что 25-летний водитель мотоцикла «Урал» двигался по улице Новой в посёлке Новоуральском. В какой-то момент он сбил пешехода, который шёл по проезжей части.
В результате ДТП водитель и 49-летняя женщина скончались на месте происшествия. Обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе проверки.
Ранее сообщалось, что в регионе в четвёртый раз за месяц объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Во время режима «чёрного неба» вредные примеси накапливаются в воздухе и не рассеиваются. При НМУ промышленные предприятия должны снижать количество выбросов на 15−20%.
Также стало известно, что Омск вошёл в топ-5 крупных городов по росту цен на первичном рынке жилья. В пятёрку также вошли Казань, Челябинск, Нижний Новгород и Уфа. Подробности — в материале ниже.