Погибли двое: в Омской области молодой мотоциклист сбил пешехода

Ранее сообщалось, что в регионе в четвёртый раз за месяц объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Во время режима «чёрного неба» вредные примеси накапливаются в воздухе и не рассеиваются. При НМУ промышленные предприятия должны снижать количество выбросов на 15−20%.