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Погибли двое: в Омской области молодой мотоциклист сбил пешехода

Обстоятельства ДТП выясняются.

Источник: УМВД России по Омской области

В понедельник, 22 июля, около 03:45 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о смертельной аварии. Она произошла в Таврическом районе.

Установлено, что 25-летний водитель мотоцикла «Урал» двигался по улице Новой в посёлке Новоуральском. В какой-то момент он сбил пешехода, который шёл по проезжей части.

В результате ДТП водитель и 49-летняя женщина скончались на месте происшествия. Обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе проверки.

Ранее сообщалось, что в регионе в четвёртый раз за месяц объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Во время режима «чёрного неба» вредные примеси накапливаются в воздухе и не рассеиваются. При НМУ промышленные предприятия должны снижать количество выбросов на 15−20%.

Также стало известно, что Омск вошёл в топ-5 крупных городов по росту цен на первичном рынке жилья. В пятёрку также вошли Казань, Челябинск, Нижний Новгород и Уфа. Подробности — в материале ниже.