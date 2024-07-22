Суд оставил в СИЗО бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева по делу о коррупции

Репринцев обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, с июля 2017 по февраль 2019 года через посредника получил взятку от сотрудников коммерческой организации в общей сумме не менее 10 млн рублей за содействие в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории в Советском районе.