Суд оставил в СИЗО бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева по делу о коррупции

Преступление было совершено в тот период, когда он занимал должность председателя городского Комитета градостроительства и архитектуры.
Напомним, 5 июля Центральный райсуд избрал экс-чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 4 сентября.
«Сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений скрыться, воспрепятствовать производству по делу. Адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или более мягкую», — прокомментировали в пресс-центре региональной прокуратуры.
Облсуд 22 июля с учетом позиции прокурора отклонил доводы жалобы и постановление суда первой инстанции оставил без изменения.
Репринцев обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, с июля 2017 по февраль 2019 года через посредника получил взятку от сотрудников коммерческой организации в общей сумме не менее 10 млн рублей за содействие в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории в Советском районе.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.