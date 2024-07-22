Масляные пятна на Неве заметили у причала «Обуховский»

Напомним, этим летом очевидцы пожаловались на радужные разводы в акватории Охты в районе Уткиной заводи. На место приехали сотрудники Росприроднадзора и взяли пробы воды. Оказалось, что причиной загрязнения реки стали бесхозные понтоны. Один из них стал уходить под воду, а нефтепродукты вымывались из его технических узлов. Позже плавсредства убрали, а водоем очистили.