Масляные пятна на Неве заметили у причала «Обуховский»

21 июля на поверхности Невы у причала «Обуховский» в Петербурге заметили подозрительные масляные пятна. Разлив нефтепродуктов проверят стражи правопорядка. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
— Источник и характер загрязнения устанавливается, — говорится в сообщении.
Представители ведомства выяснят обстоятельства случившегося, а также проверят исполнение природоохранного законодательства о безопасности плавания при эксплуатации водного транспорта.
Напомним, этим летом очевидцы пожаловались на радужные разводы в акватории Охты в районе Уткиной заводи. На место приехали сотрудники Росприроднадзора и взяли пробы воды. Оказалось, что причиной загрязнения реки стали бесхозные понтоны. Один из них стал уходить под воду, а нефтепродукты вымывались из его технических узлов. Позже плавсредства убрали, а водоем очистили.