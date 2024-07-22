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23-летний водитель иномарки погиб в ДТП в Иркутской области

Водитель столкнулся с грузовым тягачом «МАЗ».

Источник: Комсомольская правда

На восьмом км трассы «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» произошло ДТП в ночь на 22 июля. По предварительной информации установлено, что 23-летний водитель машины «Nissan Wingroad» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым тягачом «МАЗ». Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД по Иркутской области.

— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте аварии работает следственная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшую неделю в Иркутской области произошло 59 ДТП. Травмы в них получили 48 человек.