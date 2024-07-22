В Хабаровском крае задержаны два нарушителя государственной границы

Пограничным управлением ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы между Россией и Китаем иностранными гражданами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как стало известно, на территории района имени Лазо пограничники задержали двух граждан КНР, которые пытались незаконно пересечь государственную границу в обход установленных пунктов пропуска. Для этого они сначала пересекли реку Уссури, а затем двигались уже по территории Российской Федерации.
Пограничным управлением в отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказание за совершение которого предусматривает тюремный срок до пяти лет.