В Хабаровском крае задержаны два нарушителя государственной границы

Как стало известно, на территории района имени Лазо пограничники задержали двух граждан КНР, которые пытались незаконно пересечь государственную границу в обход установленных пунктов пропуска. Для этого они сначала пересекли реку Уссури, а затем двигались уже по территории Российской Федерации.