В Приморье сын попытался замаскировать убийство отца под ДТП

В приморском селе Яблоновка 26-летний парень убил своего отца и попытался избежать наказания, сымитировав смертельное ДТП. Он погрузил тело в авто, а затем съехал в кювет, вот только не учел тот факт, что на шее остались следы удушья, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В пресс-службе прокуратуры Приморья редакции сообщили, вскрытие показало, что человек был убит, а вовсе не погиб в ДТП. Позже молодой человек признался, что лишил отца жизни из-за ссоры. Сначала ударил чем-то тяжелым по голове, а затем задушил. Когда осознал, что натворил, в голове созрел план с подставным ДТП.
Обвиняемого отправили в СИЗО на два месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры Яковлевского района. Кадры из здания прокуратуры, где молодому человеку объявляют о решении заключить его под стражу, мы опубликовали в нашем telegram-канале.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье мать убила приемную дочь за то, что она не хотела убирать комнату.