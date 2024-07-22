В Приморье сын попытался замаскировать убийство отца под ДТП

В пресс-службе прокуратуры Приморья редакции сообщили, вскрытие показало, что человек был убит, а вовсе не погиб в ДТП. Позже молодой человек признался, что лишил отца жизни из-за ссоры. Сначала ударил чем-то тяжелым по голове, а затем задушил. Когда осознал, что натворил, в голове созрел план с подставным ДТП.