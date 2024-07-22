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Уголовное дело о хищении госсредств завели на почтовых кассиров в Алматинской области

Конаев. 22 июля. КазТАГ — Уголовное дело о хищении государственных средств завели на почтовых кассиров в Алматинской области, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Источник: Пресс-служба АФМ РК

«Досудебное расследование по факту хищения средств в особо крупном размере, полученных при принятии оплаты за государственные услуги начато АФМ при координации прокуратуры Алматинской области», — говорится в сообщении в понедельник.

В АФМ считают, что кассирами АО «Казпочта», дислоцированными в отделе по обслуживанию населения Жамбылского района Алматинской области, в период с 2021 по 2023 годы при предоставлении населению государственной услуги по оформлению паспортов и удостоверений личности присваивалась часть оплаченной госпошлины, а в миграционную полицию предоставлялись поддельные квитанции с искаженными суммами, что причинило государству ущерб на сумму более Т84 млн.