Директор школы в Мангистау заставлял учителей оплачивать его штрафы

Так, руководством школы на ежемесячной основе осуществлялся незаконный сбор денежных средств с подчиненных работников посредством мобильных приложений «Kaspi bank» и «Halyk bank».
Кроме того, установлены факты незаконного перечисления денежных средств на основании издания формальных приказов и начисления завышенных премий отдельным лицам.
Также директор школы принуждал своих подчиненных оплачивать наложенные на него административные штрафы.
По факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении должностных лиц указанной спецшколы начато досудебное расследование по ст.361 УК.