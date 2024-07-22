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Директор школы в Мангистау заставлял учителей оплачивать его штрафы

Прокуратурой Мунайлинского района по результатам проверки КГУ «Специальная школа № 3» выявлен ряд нарушений закона со стороны руководства учреждения, передаёт BaigeNews.

Так, руководством школы на ежемесячной основе осуществлялся незаконный сбор денежных средств с подчиненных работников посредством мобильных приложений «Kaspi bank» и «Halyk bank».

Кроме того, установлены факты незаконного перечисления денежных средств на основании издания формальных приказов и начисления завышенных премий отдельным лицам.

Также директор школы принуждал своих подчиненных оплачивать наложенные на него административные штрафы.

По факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении должностных лиц указанной спецшколы начато досудебное расследование по ст.361 УК.