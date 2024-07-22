Семья погибшего у долгостроя в Перми ребёнка отсудила 1,5 млн компенсации

Речь идёт от трагедии, которая произошла в Кировском районе в апреле 2023 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что тело 12-летнего ребёнка было обнаружено на строительной площадке возле одного из долгостроев. Уточнялось, что в момент гибели подросток и ещё несколько его сверстников находились на тренировке спортивной секции по дзюдо. В один момент дети оказались на стройке без присмотра тренера.