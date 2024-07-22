Семья погибшего у долгостроя в Перми ребёнка отсудила 1,5 млн компенсации

Семья ребёнка, который погиб от удара кирпичом возле долгостроя в Перми, отсудила у спортивной школы 1,5 миллиона рублей, сообщает краевой суд.
Речь идёт от трагедии, которая произошла в Кировском районе в апреле 2023 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что тело 12-летнего ребёнка было обнаружено на строительной площадке возле одного из долгостроев. Уточнялось, что в момент гибели подросток и ещё несколько его сверстников находились на тренировке спортивной секции по дзюдо. В один момент дети оказались на стройке без присмотра тренера.
Как рассказывает Пермский краевой суд, один из воспитанников спортивной школы поднялся наверх здания и сбросил вниз кирпич, который ударил по голове другого мальчика. Пострадавший скончался на месте от полученной черепно-мозговой травмы.
Уголовное дело, возбуждённое СУ СКР Пермского края после смерти 12-летнего ребёнка, было закрыто из-за отсутствия признаков преступления. Тренер, который не уследил за детьми, получил дисциплинарное взыскание. Мать погибшего мальчика обратилась в суд, чтобы взыскать с родителей шестиклассника компенсацию морального вреда и расходов на погребение. Женщина отметила, что после смерти сына у неё ухудшилось здоровье, а младший брат погибшего лишился друга и братской поддержки.
Кировский районный суд постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей и 137 тысяч рублей компенсации материального ущерба с родителей мальчика, виновного в гибели подростка. Во время апелляции в краевой инстанции, судебная коллегия решила изменить сторону, которая обязана выплатить компенсацию.
«Причинение вреда здоровью погибшего подростка произошло во время тренировочного процесса в МАУ “Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района”. В течение всей тренировки спортивная школа, как образовательная организация, отвечает за жизнь и здоровье воспитанников. В результате ненадлежащего исполнения спортивной школой возложенной на неё обязанности по созданию безопасных условий пребывания детей в данном учреждении наступили трагические последствия», — сообщает краевой суд.
Инстанция постановила взыскать с МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района» компенсацию морального вреда 1,5 миллиона рублей и расходы на погребение в размере 66 тысяч рублей.