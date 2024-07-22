Красноярского депутата Глискова увезли на скорой помощи из зала суда

В Красноярске депутата Заксобрания Красноярского края Александра Глискова увезли в травмпункт из зала суда. Как сообщили корреспонденту krsk.aif.ru сторонники политика, он поскользнулся на входе здания и упал, а после его увезла скорая помощь.
О серьёзности травмы политика пока неизвестно. В понедельник, 22 июля, в 11:00 в Центральном районном суде Красноярска должно было состояться очередное судебное заседание по делу Александра Глискова. Судья должен был рассмотреть доводы стороны защиты. Из-за инцидента процесс перенесли.
Напомним, депутата Александра Глискова обвиняют в вымогательстве взятки в размере пяти миллионов рублей у бывшего заместителя гендиректора АО «КрайДЭО» Самеда Юсубова.
Как утверждает следствие, за эти деньги Глисков пообещал Юсубову покровительствовать по службе. Политик обвинения отрицает, а также сообщает, что готов пройти тестирование на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность.