Найдены обломки пропавшего в Якутии вертолета

ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Поиски вертолета Robinson, пропавшего в Якутии 19 июля, завершены. Пилот и три пассажира погибли, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Согласно поступившей информации руководителя Саха (Якутского) МТУ Росавиации, в результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и трех пассажиров», — говорится в сообщении.
19 и 20 июля вылет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» со спасателями и медиками на борту в Алданский улус не состоялся по соображениям безопасности полетов из-за неблагоприятных погодных условий в районе проведения поисков. 21 июля борту не удалось полностью обследовать участок из-за ухудшения метеоусловий. Утром Ми-8 авиакомпании снова вылетел в Алданский район Якутии для поисков вертолета.
По предварительным данным, в ночь на 19 июля в Алданском районе Якутии у вертолета Robinson R44 II сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь, местонахождение воздушного судна не было известно.