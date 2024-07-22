Найдены обломки пропавшего в Якутии вертолета

19 и 20 июля вылет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» со спасателями и медиками на борту в Алданский улус не состоялся по соображениям безопасности полетов из-за неблагоприятных погодных условий в районе проведения поисков. 21 июля борту не удалось полностью обследовать участок из-за ухудшения метеоусловий. Утром Ми-8 авиакомпании снова вылетел в Алданский район Якутии для поисков вертолета.