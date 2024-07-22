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Найдены обломки пропавшего в Якутии вертолета

Погибли пилот и три пассажира.

Источник: РИА "Новости"

ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Поиски вертолета Robinson, пропавшего в Якутии 19 июля, завершены. Пилот и три пассажира погибли, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Согласно поступившей информации руководителя Саха (Якутского) МТУ Росавиации, в результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и трех пассажиров», — говорится в сообщении.

19 и 20 июля вылет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» со спасателями и медиками на борту в Алданский улус не состоялся по соображениям безопасности полетов из-за неблагоприятных погодных условий в районе проведения поисков. 21 июля борту не удалось полностью обследовать участок из-за ухудшения метеоусловий. Утром Ми-8 авиакомпании снова вылетел в Алданский район Якутии для поисков вертолета.

По предварительным данным, в ночь на 19 июля в Алданском районе Якутии у вертолета Robinson R44 II сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь, местонахождение воздушного судна не было известно.