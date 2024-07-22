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Оружие и боеприпасы изъяли у жителя Сретенского района Забайкалья

На мужчину завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Несколько единиц оружия и боеприпасов обнаружили у жителя села Верхняя Куэнга Забайкальского края. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ России края на мужчину теперь заведено уголовное дело.

— Так, у мужчины изъяли две единицы огнестрельного нарезного оружия единицу двуствольного гладкоствольного оружия и более 10 боеприпасов калибра 5,6 мм, — пишет информационное агентство.

Проведенные исследования подтвердили, что орудие рабочее и из него можно стрелять. Теперь жителю Забайкалья грозит тюремный срок от трех до пяти лет, а также штраф до 800 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за последнюю неделю на дорогах Приангарья произошло почти 60 автоаварий, в которых погибли шесть человек.