Оружие и боеприпасы изъяли у жителя Сретенского района Забайкалья

Несколько единиц оружия и боеприпасов обнаружили у жителя села Верхняя Куэнга Забайкальского края. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ России края на мужчину теперь заведено уголовное дело.
— Так, у мужчины изъяли две единицы огнестрельного нарезного оружия единицу двуствольного гладкоствольного оружия и более 10 боеприпасов калибра 5,6 мм, — пишет информационное агентство.
Проведенные исследования подтвердили, что орудие рабочее и из него можно стрелять. Теперь жителю Забайкалья грозит тюремный срок от трех до пяти лет, а также штраф до 800 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за последнюю неделю на дорогах Приангарья произошло почти 60 автоаварий, в которых погибли шесть человек.