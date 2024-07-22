Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Магнитогорска осуждена за оправдание подрыва Крымского моста

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) осуждена за оправдание подрыва Крымского моста, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что Центральный окружной военный суд признал женщину виновной по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

«Как установлено судом, гражданка Зырянова, являясь противником проводимой Российской Федерацией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, разместила в интернете доступный для ознакомления неограниченного круга лиц текстовый комментарий к публикации о подрыве Крымского моста через Керченский пролив, содержащий лингвистические признаки признания действий правильными и допустимыми, а также положительной оценки таких действий», — говорится в комментарии.

Суд назначил фигурантке штрафа в размере 350 тыс. рублей, на два года лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

До вступления приговора в законную силу осужденная уплатила штраф в полном объеме, отмечается в сообщении ЦОВС.