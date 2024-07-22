Жительница Магнитогорска осуждена за оправдание подрыва Крымского моста

Сообщается, что Центральный окружной военный суд признал женщину виновной по части 2 статьи 205.2 УК РФ.
«Как установлено судом, гражданка Зырянова, являясь противником проводимой Российской Федерацией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, разместила в интернете доступный для ознакомления неограниченного круга лиц текстовый комментарий к публикации о подрыве Крымского моста через Керченский пролив, содержащий лингвистические признаки признания действий правильными и допустимыми, а также положительной оценки таких действий», — говорится в комментарии.
Суд назначил фигурантке штрафа в размере 350 тыс. рублей, на два года лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.
До вступления приговора в законную силу осужденная уплатила штраф в полном объеме, отмечается в сообщении ЦОВС.