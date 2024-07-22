Жительница Магнитогорска осуждена за оправдание подрыва Крымского моста

«Как установлено судом, гражданка Зырянова, являясь противником проводимой Российской Федерацией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, разместила в интернете доступный для ознакомления неограниченного круга лиц текстовый комментарий к публикации о подрыве Крымского моста через Керченский пролив, содержащий лингвистические признаки признания действий правильными и допустимыми, а также положительной оценки таких действий», — говорится в комментарии.