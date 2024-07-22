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В Пермском крае спасатели достали из реки тело утонувшего мужчины

Трагический случай произошел 20 июля.

На территории села Серга Кунгурского округа спасатели вытащили из реки Сергинки тело утонувшего мужчины. Трагический случай произошел в субботу, 20 июля.

Как сообщается в telegram-канале краевого МЧС, в Пермском крае в необорудованном для купания месте отдыхала компания местных жителей. Мужчина пренебрег введенными запретами. Его бездыханное тело вытащили из реки Сергинки.

Ранее сообщалось, что с начала купального сезона, который начался с 1 июня, на водоемах Прикамья утонули 15 человек, в том числе шесть детей. Всего же с начала 2024 года на водных объектах погибло 20 человек, среди которых семь детей.

МЧС