В Пермском крае спасатели достали из реки тело утонувшего мужчины

На территории села Серга Кунгурского округа спасатели вытащили из реки Сергинки тело утонувшего мужчины. Трагический случай произошел в субботу, 20 июля.
Как сообщается в telegram-канале краевого МЧС, в Пермском крае в необорудованном для купания месте отдыхала компания местных жителей. Мужчина пренебрег введенными запретами. Его бездыханное тело вытащили из реки Сергинки.
Ранее сообщалось, что с начала купального сезона, который начался с 1 июня, на водоемах Прикамья утонули 15 человек, в том числе шесть детей. Всего же с начала 2024 года на водных объектах погибло 20 человек, среди которых семь детей.