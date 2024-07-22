Во Владивостоке ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа

Во Владивостоке двухлетний ребенок чудом выжил после падения с четвертого этажа, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой ТГ-канал (18+) владивостокской скорой помощи.
Отмечается, что отец малыша, оставшись наедине с ним, построил из подушек лесенку к подоконнику, но забыл закрыть окно. Ребенок, воспользовавшись случаем, вышел на подоконник и сделал роковой шаг вниз.
К счастью, падение малыша приостановили уличные вешала, а затем он приземлился на мягкий газон, что существенно смягчило удар. На место происшествия быстро прибыла бригада скорой помощи. Оказалось, что ребенка уже успел забрать обратно в квартиру отец, а медиков к квартире провели соседи.
«Медики быстро обезболили ребенка, провели шинирование и доставили в реанимационное отделение “тысячекоечной” больницы, передав его коллегам для дальнейшего лечения», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, медики полагают, что малыш не получил жизненно опасных травм, но его состояние все еще требует тщательного наблюдения и возможно долгосрочное лечение.
Напомним, в Хасанском районе Приморья прокуратура проводит проверку обстоятельств падения двухлетнего ребенка из окна. Инцидент произошел вечером 14 июля в селе Занадворовка, где мальчик выпал из окна на втором этаже, после того как взобрался на приставленный к нему стол.