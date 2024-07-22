Во Владивостоке ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа

К счастью, падение малыша приостановили уличные вешала, а затем он приземлился на мягкий газон, что существенно смягчило удар. На место происшествия быстро прибыла бригада скорой помощи. Оказалось, что ребенка уже успел забрать обратно в квартиру отец, а медиков к квартире провели соседи.