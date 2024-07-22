На НПЗ в Туапсе ликвидировали пожар после атаки беспилотников

В Минобороны сообщили, что ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили сорок семь дронов над Ростовской областью, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем, а также семнадцать беспилотников над акваториями Черного и Азовского морей.