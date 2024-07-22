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На НПЗ в Туапсе ликвидировали пожар после атаки беспилотников

Специалисты ликвидировали пожар на НПЗ в Туапсе.

Специалисты ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Он пострадал в результате атаки беспилотников.

«По информации МЧС региона, была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров», — сообщили в оперштабе.

Ранее стало известно, что над Туапсе сбили восемь дронов. Пострадавших в результате атаки беспилотников нет.

В Минобороны сообщили, что ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили сорок семь дронов над Ростовской областью, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем, а также семнадцать беспилотников над акваториями Черного и Азовского морей.

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