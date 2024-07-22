Прокурор запросил для сбившего студентку возле ЦУМа пермяка 10 лет колонии

Прокурор Ленинского района Перми Вадим Расторгуев запросил для водителя, насмерть сбившего студентку возле ЦУМа наказание в виде 10 лет колонии, сообщает из зала суда корреспондент perm.aif.ru.
Речь идёт о трагедии, которая произошла в центре Перми в марте 2024 года. 31-летний водитель автомобиля на пешеходном переходе сбил троих студентов и скрылся с места аварии. Пострадавшая 18-летняя девушка скончалась на месте от полученных травм. Ещё два молодых человека получили серьёзные травмы.
Заседания по уголовному делу в отношении водителя авто проходят в Ленинском районном суде. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что адвокат потерпевшей стороны заявил о намерении добиться максимального наказания для виновника аварии. Мать погибшей девушки также вышла в суд с гражданским иском на девять миллионов рублей в качестве компенсации.
Как сообщает из зала суда корреспондент perm.aif.ru, 22 июля на заседании по делу завершились прения сторон.
Прокурор Ленинского района Вадим Растроргуев запросил для обвиняемого 10 лет наказания в исправительной колонии общего режима. Вместе с этим обвинитель требует вынести запрет на управление автомобилем на срок два года и шесть месяцев.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что по данным обвинителя в момент аварии водитель ехал с превышением скорости. Кроме того, уточнялось, что мужчина принял наркотики перед поездкой, а также отвлекался на телефон в процессе вождения.