Прокурор запросил для сбившего студентку возле ЦУМа пермяка 10 лет колонии

Заседания по уголовному делу в отношении водителя авто проходят в Ленинском районном суде. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что адвокат потерпевшей стороны заявил о намерении добиться максимального наказания для виновника аварии. Мать погибшей девушки также вышла в суд с гражданским иском на девять миллионов рублей в качестве компенсации.