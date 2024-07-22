Пять человек утонуло на водоемах в Иркутской области за выходные

В вечер пятницы в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы из села Мамоны Иркутской области. Она сообщила, что ее 43-летняя и 44-летняя знакомые утонули во время купания в карьере. Также в селе Оёк в реке Куда не смогла выплыть на берег 43-летняя женщина. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД по Иркутской области.
— Еще 2 факта зафиксированы в Братске и Братском районе, где в реке Бада около поселка Сосновый утонул 22-летний молодой человек, а также 30-летний мужчина, который не смог выплыть из реки Ангара в районе острова Зуй, — дополнили в ведомстве.
Полицейские рекомендуют купаться только в специально отведённых местах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за выходные в Иркутской области потушили девять пожаров.