Полиция задержала двоих белорусов за легализацию угнанных авто в Италии

В сообщении говорится, что в указанном итальянском городе были задержаны 27-летний гражданин Беларуси и 22-летняя гражданка Беларуси, которые подозреваются в хранении и легализации угнанных машин. Так, 13 июля примерно в 19.00 было замечено, как двое людей остановили машину на улице Торино. После этого они зашли в подземный гараж одного из зданий, за собой они везли чемодан на колесиках.