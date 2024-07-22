Полиция задержала двоих белорусов за легализацию угнанных авто в Италии

Двоих белорусов задержали в Италии за перебивку угнанных автомобилей. Все случилось в итальянском городе Сесто-Сан-Джованни, провинция Милан. Подробности сообщили в местной полиции.
В сообщении говорится, что в указанном итальянском городе были задержаны 27-летний гражданин Беларуси и 22-летняя гражданка Беларуси, которые подозреваются в хранении и легализации угнанных машин. Так, 13 июля примерно в 19.00 было замечено, как двое людей остановили машину на улице Торино. После этого они зашли в подземный гараж одного из зданий, за собой они везли чемодан на колесиках.
Через десять минут, в течение которых полиция увидела внедорожник стоимостью более 230 тысяч евро, они пришли уже без чемодана. В понедельник, 15 июля, примерно в 15.00 мужчина подошел к машине на улице Торино. Он начал открывать гараж ключами. Заблокированный полицией, он предпринял попытку сбежать, при этом сломав ключ в замке.
Сказано, что для того, чтобы открыть гараж, понадобилась помощь слесаря. Так, в гараже, кроме большого чемодана, нашли внедорожник с немецкими номерами, 150 номерных знаков разных стран, ко многим из них прилагались документы о номерах шасси. Были найдены 15 удостоверений личности граждан восточноевропейских стран, ключи от авто, как рабочие, так и заготовки.
Также полиция нашла компьютерную технику, инструменты, предназначенные для считывания автомобильных кодов, лазерное оборудование для нанесения надписей на сталь, частотные глушилки. Что касается обнаруженного внедорожника, то номер шасси, а также цвет внутренней отделки не совпадали. Проведенная тщательная техническая проверка авто сумела подтвердить признаки незаконного происхождения машины.
Говорится, что белорусы не проживают в Италии. Они намеревались, как сами рассказали, уехать с чемоданами, полными одежды. Их задержали и поместили под стражу.