КНБ задержал двоих жителей Туркестанской области

По данным комитета, в момент изготовления очередной партии наркотических средств с поличным задержаны двое местных жителей.
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте КНБ, изъято свыше 60 кг психотропного вещества и 2,5 тонн прекурсоров, а также оборудование для изготовления «синтетики».
«Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (за указанное уголовное правонарушение предусмотрено лишение свободы до 15 лет)».
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
21 июня 2024 года сообщалось, что при сбыте 10 кг гашиша в Мангистауской области с поличным задержаны два казахстанца. В ходе обысков у них также изъято около 50 г опия, 4 000 долларов и более 4 млн тенге.