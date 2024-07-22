В Петербурге задержали владельца фирмы, легализовавшей 40 мигрантов

Как рассказали в ГУМВД, подозреваемые в середине мая организовали в фирму по предоставлению миграционных услуг иностранным гражданам, офис которой разместился на Новгородской улице. За два месяца они успели легализовать 40 иностранцев, а также оформили 7 трудовых патентов, получив от незаконной деятельности, по предварительным данным, около 350 тысяч рублей.