В Красноярском крае пенсионер перевел мошенникам 8,6 млн рублей

В июне этого года с жителем Зеленогорска связался аферист. Он представился сотрудником администрации. Злоумышленник сообщил мужчине, что с его счета пытаются списать деньги представители «запрещенных» организаций. Также аферист сказал, что это дело поставлено на особый контроль и требует от себя «максимум молчания».
Через некоторое время с пенсионером связались аферисты и представились правоохранителями. Для более доверительных отношений они даже попросили сверить номер телефона с официального сайта ведомства. Мужчина убедился, что номера совпадают, и доверился злоумышленникам.
Аферисты запугали пенсионера тем, что, не слушая их указания, можно оказаться в тюрьме. После чего неизвестный потребовал обналичить и перевести свои сбережения на «переоформленный банковский счёт».
Пенсионер рискнул и отправил злоумышленнику первые 350 тысяч рублей. Таким же способом на неизвестных счетах оказались семейные сбережения и накопления супруги в размере 5,2 млн рублей.
После этого аферисты переключились на супругу. Они убедили найти и перевести им еще три млн рублей. Потом мошенники требовали вдвое больше денег.
«И тут мы с супругой поняли, что мы попались на уловки мошенников. Они, конечно, звонили и настаивали, чтобы бы мы перечислили им ещё. Но мы уже не велись на их уговоры и обратились к правоохранителям», — рассказал мужчина.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает прокуратура края.