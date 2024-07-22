В Минске задержан закладчик с оптовыми партиями наркотиков

Столичной милицией задержан 27-летний гомельчанин, который на протяжении нескольких месяцев забирал оптовые партии наркотиков и раскладывал в тайниках в Минске, Гомеле и Могилеве. При нем и в сделанных им закладках обнаружено свыше 160 г особо опасного синтетического наркотика метадона, более 700 марок LSD и почти 1 кг гашиша.



Возбуждено уголовное дело.