Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске задержан закладчик с оптовыми партиями наркотиков

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан закладчик с оптовыми партиями наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Столичной милицией задержан 27-летний гомельчанин, который на протяжении нескольких месяцев забирал оптовые партии наркотиков и раскладывал в тайниках в Минске, Гомеле и Могилеве. При нем и в сделанных им закладках обнаружено свыше 160 г особо опасного синтетического наркотика метадона, более 700 марок LSD и почти 1 кг гашиша.

Возбуждено уголовное дело.