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В ДТП на трассе «Скандинавия» под Петербургом пострадали пять человек

В воскресенье, 21 июля, около 17:30 на 124 км трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти произошла авария с участием легкового автомобиля Kia Rio, грузовика Renault Premium и КАМАЗа.

В результате столкновения пострадали пять человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, за рулем Kia Rio находился 43-летний мужчина. Он ехал в сторону Петербурга и выехал на полосу встречного движения.

В этот момент по трассе во встречном направлении двигался Renault Premium под управлением 46-летнего водителя. Легковой автомобиль врезался в грузовик. От удара фуру отбросило в стоящий автомобиль КАМАЗ, за рулем которого находился 54-летний мужчина.

В результате аварии пострадали пять человек. Водитель Kia был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его пассажиры — 39-летняя женщина и двое детей в возрасте семи и девяти лет — доставлены в больницу в среднем и удовлетворительном состоянии. Также помощь врачей потребовалась водителю грузового Renault. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ДТП проводится проверка.