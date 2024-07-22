В ДТП на трассе «Скандинавия» под Петербургом пострадали пять человек

В результате столкновения пострадали пять человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, за рулем Kia Rio находился 43-летний мужчина. Он ехал в сторону Петербурга и выехал на полосу встречного движения.
В результате аварии пострадали пять человек. Водитель Kia был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его пассажиры — 39-летняя женщина и двое детей в возрасте семи и девяти лет — доставлены в больницу в среднем и удовлетворительном состоянии. Также помощь врачей потребовалась водителю грузового Renault. Его состояние оценивается как тяжелое.
По факту ДТП проводится проверка.