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Незамедлительно сообщите в полицию: Антикор обратился к казахстанцам

Агентство РК по противодействию коррупции сегодня, 22 июля 2024 года, обратилось к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев предупредили о мошенниках.

«Антикоррупционная служба предупреждает граждан о мошеннических действиях со стороны отдельных лиц, которые по средствам мессенджеров (WhatsApp*, Telegram и др. каналы связи) создают фальшивые аккаунты и осуществляют звонки от имени руководства Агентства по противодействию коррупции и сотрудников органа, а также рассылают недостоверную информацию. Мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора», — следует из обращения Антикоррупционной службы.

Агентство просит «не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства».

«В случае получения подобных звонков просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы».

Пресс-служба Антикоррупционной службы

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.