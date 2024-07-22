Незамедлительно сообщите в полицию: Антикор обратился к казахстанцам

Казахстанцев предупредили о мошенниках.
«Антикоррупционная служба предупреждает граждан о мошеннических действиях со стороны отдельных лиц, которые по средствам мессенджеров (WhatsApp*, Telegram и др. каналы связи) создают фальшивые аккаунты и осуществляют звонки от имени руководства Агентства по противодействию коррупции и сотрудников органа, а также рассылают недостоверную информацию. Мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора», — следует из обращения Антикоррупционной службы.
Агентство просит «не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства».
«В случае получения подобных звонков просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы».
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.