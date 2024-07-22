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Милиция сказала белорусам о новом мошенничестве с возвратом денег за покупку

В Беларуси мошенники придумали новую схему с возвратом денег за купленный товар.

Источник: Комсомольская правда

Милиция сказала белорусам о новом мошенничестве с возвратом денег за покупку. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Сообщается, что житель Гродно хотел купить мобильный телефон в одном из интернет-магазинов. Покупку он оплатил. Однако позднее якобы представитель компании связался с мужчиной и сказал, что нужного ему телефона нет в продаже, однако компания готова вернуть деньги. Для этого гродненцу необходимо предоставить данные банковской карты, что мужчина и сделал. В результате мошенники списали с его счета более 3000 рублей.