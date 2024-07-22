Столкновение «Валдая» и катера в Самаре попало на видео

Напомним, ЧП произошло в 16:00 в районе базы отдыха «Чайка» в Красноглинском районе Самары. Пострадали пять человек: трое мужчин и две женщины. По состоянию на вечер 20 июля двое из них находились в тяжелом состоянии, состояние остальных троих оценивалось как средней степени тяжести.