Столкновение «Валдая» и катера в Самаре попало на видео

В ролике, опубликованном каналом «ЕЩЁ Самара», видно, что катер, двигаясь пересекающимся курсом, обогнал «Валдай» после чего изменил направление движения и несколько секунд плыл прямо перед судном. В результате «Валдай» просто подмял катер под себя.
Напомним, ЧП произошло в 16:00 в районе базы отдыха «Чайка» в Красноглинском районе Самары. Пострадали пять человек: трое мужчин и две женщины. По состоянию на вечер 20 июля двое из них находились в тяжелом состоянии, состояние остальных троих оценивалось как средней степени тяжести.