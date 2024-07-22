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Столкновение «Валдая» и катера в Самаре попало на видео

Появилось видео столкновения судна «Валдай» и катера, произошедшего в субботу 20 июля на Волге в Самаре.

В ролике, опубликованном каналом «ЕЩЁ Самара», видно, что катер, двигаясь пересекающимся курсом, обогнал «Валдай» после чего изменил направление движения и несколько секунд плыл прямо перед судном. В результате «Валдай» просто подмял катер под себя.

Напомним, ЧП произошло в 16:00 в районе базы отдыха «Чайка» в Красноглинском районе Самары. Пострадали пять человек: трое мужчин и две женщины. По состоянию на вечер 20 июля двое из них находились в тяжелом состоянии, состояние остальных троих оценивалось как средней степени тяжести.

Прокуратура