ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки из Европы для теракта в России

По данным ФСБ, взрывчатые вещества находились в полостях автозапчастей. Для установления организаторов и пособников террористов были запрошены европейские спецслужбы, но ответа от них пока не последовало, отмечает ФСБ. В ведомстве утверждают, что аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию была вскрыта в апреле 2023 года в Крыму.