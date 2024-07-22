ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки из Европы для теракта в России

По данным ФСБ, взрывчатые вещества находились в полостях автозапчастей. Для установления организаторов и пособников террористов были запрошены европейские спецслужбы, но ответа от них пока не последовало, отмечает ФСБ. В ведомстве утверждают, что аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию была вскрыта в апреле 2023 года в Крыму.
Какая-либо информация о задержанных и их точное количество не приводятся. По факту обнаружения «средств террора» возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 (контрабанда взрывчатых веществ).
Роман Машовец — ветеран военной разведки и сил специального назначения. С 2014 года он занимался организацией военной-технической помощи ВСУ. В апреле 2020-го его назначили замглавы офиса президента Украины. ФСБ считает его организатором и координатором группы людей, планировавших диверсии против первых лиц Крыма, включая Сергея Аксенова. В мае 2024-го МВД России объявило господина Машовца в розыск.