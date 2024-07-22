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ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки из Европы для теракта в России

ФСБ заявила, что обнаружила в Санкт-Петербурге канал доставки в Россию взрывчатки и детонаторов, которые отправлялись в посылках из Италии и Германии. Их якобы планировали использовать для организации теракта. Задержаны несколько человек. По версии российской спецслужбы, подготовку теракта курировал замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец.

По данным ФСБ, взрывчатые вещества находились в полостях автозапчастей. Для установления организаторов и пособников террористов были запрошены европейские спецслужбы, но ответа от них пока не последовало, отмечает ФСБ. В ведомстве утверждают, что аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию была вскрыта в апреле 2023 года в Крыму.

Какая-либо информация о задержанных и их точное количество не приводятся. По факту обнаружения «средств террора» возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 (контрабанда взрывчатых веществ).

Роман Машовец — ветеран военной разведки и сил специального назначения. С 2014 года он занимался организацией военной-технической помощи ВСУ. В апреле 2020-го его назначили замглавы офиса президента Украины. ФСБ считает его организатором и координатором группы людей, планировавших диверсии против первых лиц Крыма, включая Сергея Аксенова. В мае 2024-го МВД России объявило господина Машовца в розыск.

ФСБ