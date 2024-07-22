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Глава офиса Зеленского Машовец курировал подготовку теракта в Крыму — ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Роман Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году, который должны были совершить при помощи взрывчатки, переправленной из Европы. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию вскрыта в апреле 2023 года в Республике Крым. Лица, готовящие террористический акт, установлены и задержаны. При этом курировал их деятельность руководитель офиса Владимира Зеленского Машовец», — сообщили в ФСБ.

По данным ФСБ, взрывчатку и детонаторы отправляли в посылках из Италии и Германии. Взрывчатые вещества находились в полостях автозапчастей.

Аналогичный канал поставки взрывчатых веществ и электродетонаторов для совершения терактов силовики пресекли в Санкт-Петербурге.

«По факту обнаружения средств террора следственными органами ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ)», — сказано в сообщении.

Для установления организаторов и пособников террористов были запрошены европейские спецслужбы, но ответа пока не последовало, подчеркивает ведомство.

ФСБ