Глава офиса Зеленского Машовец курировал подготовку теракта в Крыму — ФСБ

«Схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию вскрыта в апреле 2023 года в Республике Крым. Лица, готовящие террористический акт, установлены и задержаны. При этом курировал их деятельность руководитель офиса Владимира Зеленского Машовец», — сообщили в ФСБ.