Глава офиса Зеленского Машовец курировал подготовку теракта в Крыму — ФСБ

«Схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию вскрыта в апреле 2023 года в Республике Крым. Лица, готовящие террористический акт, установлены и задержаны. При этом курировал их деятельность руководитель офиса Владимира Зеленского Машовец», — сообщили в ФСБ.
По данным ФСБ, взрывчатку и детонаторы отправляли в посылках из Италии и Германии. Взрывчатые вещества находились в полостях автозапчастей.
Аналогичный канал поставки взрывчатых веществ и электродетонаторов для совершения терактов силовики пресекли в Санкт-Петербурге.
«По факту обнаружения средств террора следственными органами ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ)», — сказано в сообщении.
Для установления организаторов и пособников террористов были запрошены европейские спецслужбы, но ответа пока не последовало, подчеркивает ведомство.