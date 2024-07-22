Жителей Красноярска напугали сообщениями об отравленной воде

Волна с очередным фейком докатилась и до Красноярского края — в социальных сетях и мессенджерах стала появляться информация об отравленной бутилированной воде известного бренда. Авторы ложных сообщений утверждают, что от минералки якобы уже погибли люди, однако никаких конкретных фактов они не приводят.
Специалисты Роспотребнадзора красноярцев успокаивают. Сообщения об отравленной воде — фейк.
— Не верьте! Не распространяйте! Проверяйте факты, будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации, — добавили в пресс-службе ведомства.
Напоминаем, что вся бутилированная вода маркируется Data Matrix кодом. Любой покупатель может проверить подлинность продукта, отсканировав код с помощью мобильного приложения «Честный знак».