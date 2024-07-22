Жителей Красноярска напугали сообщениями об отравленной воде

Волна с очередным фейком докатилась и до Красноярского края — в социальных сетях и мессенджерах стала появляться информация об отравленной бутилированной воде известного бренда. Авторы ложных сообщений утверждают, что от минералки якобы уже погибли люди, однако никаких конкретных фактов они не приводят.