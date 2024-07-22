В Подмосковье арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина

В соцсетях появилась информация, что в Истре арендатор магазина забрал ключи у продавца и не пустил в помещение владельца, которая, по данным медиа, является вдовой участника СВО. Злоумышленник присвоил себе деньги из кассы и продолжил торговлю оставшимся товаром.