В Подмосковье арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом “в” части второй статьи 161, части первой статьи 330 УК (грабеж, самоуправство)», — добавили в ведомстве.
В соцсетях появилась информация, что в Истре арендатор магазина забрал ключи у продавца и не пустил в помещение владельца, которая, по данным медиа, является вдовой участника СВО. Злоумышленник присвоил себе деньги из кассы и продолжил торговлю оставшимся товаром.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК России.