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В Подмосковье арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вдову участника СВО выгнал из собственного магазина в подмосковной Истре арендатор, сообщил СК в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом “в” части второй статьи 161, части первой статьи 330 УК (грабеж, самоуправство)», — добавили в ведомстве.

В соцсетях появилась информация, что в Истре арендатор магазина забрал ключи у продавца и не пустил в помещение владельца, которая, по данным медиа, является вдовой участника СВО. Злоумышленник присвоил себе деньги из кассы и продолжил торговлю оставшимся товаром.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК России.

расследование