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Подросток на электросамокате сбил женщину в Челябинске

Инцидент произошёл на улице Скульптора Головницкого.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске подросток на электросамокате сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл 21 июля в 20:40 вблизи дома № 10А по улице Скульптора Головницкого. Сообщается, что 51-летняя женщина получила телесные повреждения.

В Госавтоинспекции отметили, что обратят внимание на работу каршеринговой компании Urent, чьим самокатом управлял подросток. Напомним, услугами такого проката имеют право пользоваться только совершеннолетние. Кроме того, административная ответственность по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию грозит и родителям юного самокатчика. Сотрудники ГАИ уже направили соответствующую информацию в подразделение по делам несовершеннолетних.