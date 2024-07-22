Подросток на электросамокате сбил женщину в Челябинске

В Госавтоинспекции отметили, что обратят внимание на работу каршеринговой компании Urent, чьим самокатом управлял подросток. Напомним, услугами такого проката имеют право пользоваться только совершеннолетние. Кроме того, административная ответственность по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию грозит и родителям юного самокатчика. Сотрудники ГАИ уже направили соответствующую информацию в подразделение по делам несовершеннолетних.