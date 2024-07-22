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В Быховском районе при пожаре в частном доме погибли два человека

22 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Быховском районе во время пожара в частном доме погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в частном жилом доме в аг. Барколабово поступила 22 июля в 3.50.

К моменту прибытия к месту вызова первых подразделений спасателей дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытия частично обрушились. Соседи рассказали о том, что в доме могут находиться люди.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили погибшего хозяина дома 1958 года рождения и находившегося в гостях мужчину 1962 года рождения.

Огонь уничтожил веранду, кровлю дома, повредил перекрытия, внутреннюю отделку и имущество.

Причина пожара устанавливается.

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