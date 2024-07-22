В Быховском районе при пожаре в частном доме погибли два человека

Информация о пожаре в частном жилом доме в аг. Барколабово поступила 22 июля в 3.50.



К моменту прибытия к месту вызова первых подразделений спасателей дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытия частично обрушились. Соседи рассказали о том, что в доме могут находиться люди.



Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили погибшего хозяина дома 1958 года рождения и находившегося в гостях мужчину 1962 года рождения.



Огонь уничтожил веранду, кровлю дома, повредил перекрытия, внутреннюю отделку и имущество.



Причина пожара устанавливается.