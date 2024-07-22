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В Казани женщина выпала из окна городской больницы и погибла

На место выехали сотрудники правоохранительных органов и медики.

Источник: Комсомольская правда

В Казани женщина выпала из окна восьмого этажа городской больницы № 7. Информацию «КП-Казань» подтвердили в пресс-службе Следкома Татарстана.

Женщина разбилась насмерть. На место выезжали сотрудники правоохранительных органов и медики. 59-летняя погибшая была пациенткой медицинского учреждения. Она упала на козырек здания.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в июне правоохранители выясняли обстоятельства смерти мужчины на вечеринке в Казани. Дискотеку устроили на пляже «Локомотив».

несчастный случай