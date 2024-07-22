В Воронеже загорелось почтовое отделение в жилой многоэтажке: видео

Вечером воскресенья, 21 июля, в Советском районе Воронежа произошел пожар в почтовом отделении, расположенном на первом этаже жилой девятиэтажки по адресу: улица Космонавта Комарова, 13. По информации регионального ГУ МЧС, пострадавших в результате ЧП нет. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Вызов поступил в экстренные службы в 21:21. В результате возгорания в зале площадью 77 кв. м. оказалась повреждена огнем мебель на 30 «квадратах». Пожар ликвидировали в 21:35 силами двух отделений. Всего к тушению привлекли восемь человек и две единицы техники.